В Рязанской области повышены выплаты за привлечение контрактников на СВО

Изменения не коснулись рязанцев и граждан СНГ. Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области увеличен размер денежного поощрения за содействие в привлечении некоторых категорий граждан на военную службу по контракту для участия в СВО.

Согласно новой редакции постановления губернатора, вознаграждение за привлечение жителей других регионов России, а также граждан государств, не входящих в СНГ, выросло с 574 713 до 804 598 рублей за каждого приведенного контрактника.

За привлечение рязанцев поощрение по-прежнему составит 57 471 рубль, а за граждан стран СНГ - 80 460 рублей.

Финансирование повышенных выплат будет осуществляться за счет средств областного бюджета, предусмотренных региональному министерству труда и социальной защиты населения.