«Сотрудничал с украинской разведкой, планировал вступить в ВСУ»: в Рязанской области задержан подозреваемый в госизмене

ФСБ задержала жителя Рязанской области по подозрению в госизмене и сотрудничестве с украинской разведкой. Фото: кадры из видео РИА Новости.

Сотрудники ФСБ задержали граждан России, подозреваемых в государственной измене. По данным ведомства, они действовали в интересах украинских спецслужб. Видео оперативных мероприятий опубликовало РИА Новости.

В Рязанской области был задержан мужчина 1978 года рождения. По версии следствия, он планировал перейти на сторону Вооруженных сил Украины и принять участие в боевых действиях против российской армии. Для этого россиянин через мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) установил контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины. На опубликованных кадрах задержанный признается в сговоре с украинской разведкой и подтверждает намерение эмигрировать, чтобы вступить в ряды ВСУ.

В отношении подозреваемых следственными подразделениями УФСБ возбуждены уголовные дела по статьям о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и государственной измене. На данный момент фигуранты арестованы. Им грозит длительное лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.