Без света остались жители 30 улиц Рязани из-за очередной аварии на электросетях

Рязанцев снова поблагодарили за понимание и терпение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани 1 августа произошли массовые отключения электроэнергии. Как сообщили в АО «РГРЭС», в 09:41 из-за технологического нарушения сразу несколько районов города остались без света.

В зону отключения попали жители микрорайона Канищево, а также части Приокского района. В списке обесточенных адресов – 30 улиц. В том числе: Интернациональная, Дачная, Школьная, Молодцова, Ф. Энгельса, К. Маркса, Магистральная, Станкозаводская, Прижелезнодорожная, Бронная и другие.

Энергетики уже приступили к локализации поврежденного участка сети и обещают восстановить подачу электричества в ближайшее время. В компании принесли извинения за доставленные неудобства и попросили рязанцев отнестись к ситуации с пониманием.