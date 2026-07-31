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НовостиЭкономика31 июля 2026 14:29

На маршрут №53 в Рязани выйдут 16 автобусов

Перевозчик, с которым заключен контракт, приступает к работе 1 августа
Источник:kp.ru
На маршрут №53 в Рязани выйдут 16 новых автобусов, заявила мэрия

На маршрут №53 в Рязани выйдут 16 новых автобусов, заявила мэрия

С 1 августа на маршрут №53 (ДПР-5 -пос. Семчино) выйдут 16 новых автобусов ООО «Рязаньтрансавто VIII». Об этом заявила администрация Рязани.

Мэрия заключила контракт с перевозчиком 28 июля. Цена на электронном аукционе была снижена с 28,5 млн рублей до... 1 копейки. О каких фактических условиях власти договорились с исполнителем, пока не вполне ясно.

В маршрутках №53 теперь действует регулируемый тариф, который утверждается уполномоченным органом (как у МУП «УРТ»). Также в контракте закреплен график движения. В рабочие дни планируется совершать 74 рейса в прямом направлении и 80 обратном, в выходные - 57 и 63 соответственно.