Десять хозяйств Рязанской области под урожай-2026 высеяли сомнительные семена

Фермеры Рязанской области нарушили закон о семеноводстве Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В десяти хозяйствах Рязанской области аграрии высеяли семена без документов, сообщило региональное управление Россельхознадзора. Проверки прошли с 14 по 31 июля совместно с прокуратурой.

Инспекторы выяснили: фермеры использовали семена под урожай 2026 года, которые не прошли проверку на сортовые качества. Соответствующих документов на партии у них не оказалось. За нарушение федерального закона о семеноводстве аграриям грозит административная ответственность по ст.10.12 КоАП РФ:

- должностным лицам штраф - от 500 до 1 тысячи рублей;

- юридическим лицам - от 5 до 10 тысяч рублей.