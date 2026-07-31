Бил ногами в голову: Рязанца арестовали за избиение незнакомца на улице Почтовой

Суд отправил в СИЗО мужчину, избившего прохожего на Почтовой в Рязани. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани арестовали местного жителя, который избил незнакомца на улице Почтовой, сообщает Советский районный суд. Мужчину заключили под стражу до 12 сентября включительно. Ему грозит до восьми лет колонии.

По версии следствия, утром 11 июля у дома №64 (Живаго-банк) по улице Почтовой между мужчинами произошел словесный конфликт. Один из них бил соперника ногами по олове до тех пор, пока тот не потерял сознание.

Следователь просил суд арестовать обвиняемого, указав, что тот может скрыться или повлиять на свидетелей.

Суд согласился с доводами следствия и отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца.

Постановление не вступило в силу, оно может быть обжаловано.