Триста миллионов в выхлопную трубу: директор рязанского автосалона ответит за неуплату НДС – уголовное дело передано в суд

Руководителя автосалона в Рязани обвиняют в сокрытии НДС на сотни миллионов.

В Рязани перед судом предстанет директор автосалона за неуплату 300 млн рублей налогов. Об этом сообщает СУ СКР по Рязанской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя местного автосалона. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, в период 2023–2024 годов предприниматель включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах. Для этого оформлялись фиктивные сделки по покупке товаров у контрагентов, которые на самом деле ничего не поставляли. В результате бюджет недосчитался более 300 млн рублей налога на добавленную стоимость.

В ходе предварительного расследования обвиняемый частично погасил образовавшуюся задолженность.

Собранная доказательная база признана достаточной. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.