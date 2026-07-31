Зарплата против адекватности начальства: что делает рязанцев счастливыми на работе

Парадокс рязанских соискателей: высокие требования к зарплате при низкой удовлетворенностью работой. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для 60% рязанцев приоритетом при поиске работы является высокая зарплата. Об этом свидетельствует исследование Skillaz и hh.ru. Опрос 1809 соискателей позволил аналитикам сформировать формулу профессионального счастья жителей региона. Исследование охватило 22 профобласти: от IT и медицины до строительства и автобизнеса.

Безоговорочный лидер трудового благополучия для рязанцев – доходы: их ставят на первое место 60% соискателей. Высокая зарплата для них критически важнее любых других факторов.

Адекватный руководитель важен для 48% трудоспособных граждан. Компетентность начальства ценится высоко, но деньгам всё же уступает.

На третьем месте оказалась поддержка коллег (39%). Теплая атмосфера в коллективе для рязанцев обогнала по значимости гибкий график и удаленку (33%).

А вот эргономика офиса (7%) и корпоративные ценности (5%) соискателей из Рязанской области почти не волнуют.

При этом средний уровень удовлетворенности работой составил всего 4 балла из 10.