Скрытые галочки и ложные скидки: как обманывают заемщиков, объяснил Банк России

Рязанским заемщикам вернут деньги за ненужные услуги: инструкция от Банка России Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

При оформлении кредита рязанцам часто навязывают дополнительные платные услуги - от страховок до консультаций, предупреждает рязанское отделение Банка России. Иногда менеджеры используют приемы, из-за которых человек сам не замечает, как соглашается на ненужную ему опцию.

Эксперты приводят самые распространенные схемы:

- заранее проставленные галочки, которые нельзя снять из-за «технического сбоя»;

- несколько услуг под одной отметкой;

- скрытые ссылки с описанием сервиса;

- формулировки, маскирующие отказ от допуслуги под отказ от кредита.

Иногда исключить сервис из договора предлагают только в офисе, рассчитывая, что клиент не захочет тратить время на визит. Еще один прием - обещание скидки, которой нет: рядом с услугой указывают две цены и зачеркивают большую, хотя итоговая стоимость остается полной.

Чтобы не переплатить, нужно внимательно изучить все документы до подписания, советует главный юрисконсульт рязанского отделения Банка России Марианна Рябова.

«Важно проверить сумму займа, индивидуальные условия, полную стоимость кредита и отдельно - условия по дополнительным услугам. Если кредитор не дает выбрать способ оплаты услуги или ставит отметки вместо клиента, это повод не заключать договор», - уверена эксперт.

Если ненужную услугу человек уже оплатил, он может от нее отказаться в период охлаждения. В большинстве случаев он составляет 30 дней с момента заключения договора. Для возврата нужно подать заявление поставщику услуги, приложить копии паспорта, договора и банковские реквизиты. Сумма возврата зависит от того, начал ли клиент уже получать услугу.

На возврат дается семь рабочих дней. Если деньги не поступили, нужно обращаться к кредитору - банку или МФО (микрофинансовой организации). Если и там не помогают, жаловаться финансовому уполномоченному и в Банк России.