О снижении цен на бензин в Рязанской области заявили статистики.

В Рязанской области с 21 по 27 июля, если верить официальной статистике, по сравнению с предыдущим периодом снизились цены на бензин. Такие данные опубликовал Росстат.

Как сообщило ведомство по результатам мониторинга, в целом топливо в среднем сбавило порядка 0,9%: было 80,74, стало 80,04 рубля за литр. Бензин АИ-92 и АИ-95 отпускался в среднем по 76,67 и 81,71 рубля за литр соответственно, что все еще выше среднероссийских цен (73,85 и 79,94). Притом динамика этих марок в Рязанской области составила -1,3% и – 0,5%, а по стране + 0,34% и +0,59%.

Средняя стоимость дизельного топлива в регионе была зафиксирована на уровне 83,44 рубля за литр. Здесь произошло самое значительное снижение в – 3,81%, при общей динамике – 0,17%. В данном случае средняя цена по стране отличается в большую сторону и составляет 93,38.