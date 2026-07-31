Им не заплатили: рязанские подростки стали жертвами работодателей, вмешалась прокуратура

Рязанская прокуратура вступилась за решивших поработать летом подростков.

Прокуратура Советского района Рязани проверила летнюю занятость несовершеннолетних и выявила грубые нарушения.

Индивидуальный предприниматель и коммерческая фирма допускали подростков к работе без трудовых договоров и письменного согласия родителей. В одной из организаций также несовершеннолетнему работнику не выплатили заработную плату.

После вмешательства надзорного органа все нарушения были устранены, а подростки получили положенные деньги.

Виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.