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НовостиОбщество31 июля 2026 10:59

Им не заплатили: рязанские подростки стали жертвами работодателей, вмешалась прокуратура

Прокуратура Рязани пресекла нарушения при трудоустройстве подростков на лето
Источник:kp.ru
Рязанская прокуратура вступилась за решивших поработать летом подростков.

Рязанская прокуратура вступилась за решивших поработать летом подростков.

Прокуратура Советского района Рязани проверила летнюю занятость несовершеннолетних и выявила грубые нарушения.

Индивидуальный предприниматель и коммерческая фирма допускали подростков к работе без трудовых договоров и письменного согласия родителей. В одной из организаций также несовершеннолетнему работнику не выплатили заработную плату.

После вмешательства надзорного органа все нарушения были устранены, а подростки получили положенные деньги.

Виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.