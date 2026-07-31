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НовостиАвто31 июля 2026 10:24

Водители заплатили 4,2 млн рублей за парковку на газонах в Рязани. За неделю – около 200К

Водители заплатили 4,2 млн рублей за парковку на газонах в Рязани
Источник:kp.ru
За неделю рязанские водители пополнили бюджет на 194 тыс. рублей за газоны.

За неделю рязанские водители пополнили бюджет на 194 тыс. рублей за газоны.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рязанские водители заплатили 4 млн 242 тыс. рублей штрафов за парковку на газонах, детских и спортивных площадках, сообщает администрация Рязани. С начала года к ответственности привлекли 3469 нарушителей.

Только за последнюю неделю добавились 123 новых случая нарушений и штрафов на сумму 194 тысячи рублей.

За повторное нарушение с начала года наказали 148 человек, они заплатят 471 тыс. рублей. Среди нарушителей - 51 юридическое лицо, их оштрафовали на 510 тыс. рублей.