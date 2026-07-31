17-летний водитель устроил серьезное ДТП в Рязанской области.

17-летний водитель устроил ДТП на дороге Сараи-Муравлянка-Троицкое в Сараевском округе. Автомобиль «Лада Гранта» под его управлением вылетел дороги и перевернулся.

В результате аварии, которая случилась примерно в 19:30 30 июля, в больницу попали пассажирки в возрасте 16 и 18 лет. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

Госавтоинспекция напомнила родителям, что пускать за руль детей, не достигших совершеннолетия и не имеющих водительских прав, недопустимо. Помимо административной ответственности может наступить и уголовная — за «вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни» (ст. 151.2 УК РФ).