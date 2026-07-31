Пассажирка ВАЗ-2109 погибла в результате ДТП в Рязанской области.

В результате ДТП в Рязанской области погибла 47-летняя жительница Сасовского округа. В качестве пассажира она ехала в автомобиле ВАЗ-2109, который вылетел в кювет на 4-м километре дороги Берестянки-Трудолюбовка-Верхнее Никольское.

По данным регионального УМВД, авария случилась 30 июля, примерно в 16:56. Водитель - 47-летний житель города Сасово - не справился с рулевым управлением. Его с травмами доставили в медицинское учреждение. Пассажирка же скончалась на месте.

Всего за минувшие сутки в четырех ДТП различные травмы получили шесть человек, один погиб.