Вдова погибшего на заводе «Эластик» добилась перерасчета. Чиновники Соцфонда упрямо не хотели увеличить выплату на детей

Суд встал на сторону семьи погибшего на заводе «Эластик» рязанца.

Суд обязал отделение Социального фонда пересчитать страховые выплаты детям рязанца, который погиб на заводе «Эластик», сообщает Рязанский областной суд. Сумма выросла почти в два раза.

Вдова обратилась в суд после того, как чиновники СФР отказали ей в перерасчете на несовершеннолетних детей. По ее мнению, фонд неверно рассчитал размер выплат.

Как установил суд, в распоряжении отделения СФР были данные о зарплате погибшего, но средний заработок за один день посчитали неправильно. Для расчета нужно было учитывать все суммы, начисленные работнику до вычета налогов, за весь период работы. Перерасчет увеличил бы сумму почти вдвое.

Шиловский районный суд встал на сторону женщины и обязал соцфонд пересчитать выплаты с момента их назначения. Но чиновники СФР с таким решением не согласились, обжаловали, но областной суд оставил его в силе. Решение вступило в законную силу.

Взрыв на пороховом заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошел 15 августа 2025 года. Погибли 28 человек.

Губернатор Павел Малков пообещал, что семьи погибших получат более 5 млн рублей. В эту сумму входит:

- компенсация от предприятия;

- компенсация от Соцфонда России;

- региональная выплата.