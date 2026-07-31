Мэрия напомнила об ограничениях движения на День ВДВ в Рязани и дополнила список.

В воскресенье, 2 августа, в Рязани состоятся мероприятия, посвященные Дню ВДВ. В связи с этим ожидаются ограничения движения транспорта и парковки, о которых напомнила мэрия.

Так, с 23:00 1 августа парковка частного транспорта будет ограничена на площади Маргелова (до 18:00 2 августа) и у стадиона «Рязань Арена» (до 14:00 2 августа).

Съезд с улицы Маяковского в сторону стадиона будет закрыт с 6:00 до 14:00 воскресенья. Кроме того, список дополнен перекрытием движения по улице Сенной на участке между улицами Кольцова и Семинарской с 9:00 до 11:00 2 августа.