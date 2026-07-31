Из-за срыва сроков строительства флагманской школы в Мервино рязанская прокуратура внесла подрядчику представление – работы ускорены

Отставание на строительстве флагманской школы в Мервино устранено после представления прокуратуры. Фото: Госстройнадзор.

Прокуратура Московского района Рязани провела выездную проверку хода строительства «Флагманской школы для одаренных детей», которая возводится в Мервино в рамках федерального проекта.

В инспекциях на месте участвовали представители ГБУ УКС Рязанской области, подрядчики и специалисты строительного контроля.

В ходе проверки было установлено отставание от графика и низкие темпы выполнения работ. В связи с этим руководителю подрядной организации внесено представление прокуратуры.

По сообщению надзорного ведомства, после вмешательства нарушения устранены: темпы работы активизировались, а контроль со стороны заказчика и директора учреждения усилен.