Двум горожанам присвоили звания Почетных граждан Рязани.

Звания «Почетный гражданин города Рязани» получили еще два человека. Решение утвердила Дума областного центра на завершающем заседании весенней сессии 30 июля.
Согласно принятому документу, звания удостоены:
- член РРОО «Федерация парашютного спорта» Александр Белоглазов;
- член РОО ОТПОО «Союз архитекторов России» Владимиру Крымский.
Статус Почетного гражданина дает право на обеспечение один раз в два года бесплатными путевками в санаторно-курортные организации, денежную компенсацию 40 тыс. рублей на оплату ЖКУ, бесплатный проезд в муниципальном пассажирском транспорте, ежемесячное денежное поощрение в размере 4500 рублей неработающим пенсионерам.