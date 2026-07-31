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НовостиПроисшествия31 июля 2026 6:02

Умер мужчина, пострадавший в ДТП на Северном обходе Рязани

Столкнулись BMW и ВАЗ. Полиция ищет очевидцев автокатастрофы
Источник:kp.ru
Умер мужчина, пострадавший в ДТП на Северном обходе Рязани.

Умер мужчина, пострадавший в ДТП на Северном обходе Рязани.

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Скончался водитель ВАЗ-21013, пострадавший в ДТП на Северном обходе Рязани — 58-летний горожанин. 27 июня он на своем автомобиле столкнулся с BMW X7, которым управлял 46-летний житель Московской области.

Полиция ведет поиск очевидцев и информации о случившемся. По данным ведомства, инцидент произошел примерно в 18:25. Рязанец после ДТП был госптализирован в больницу, где впоследствии скончался. Следственный отдел располагается на улице Фирсова, д. 12К1, телефон: 8(4912) 44-46-08.

Ранее за помощью в установлении обстоятельств автокатастрофы в соцсетях обращались родные водителя ВАЗ. По состоянию на 1 июля сообщалось, что он находился в реанимации.