Умер мужчина, пострадавший в ДТП на Северном обходе Рязани. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Скончался водитель ВАЗ-21013, пострадавший в ДТП на Северном обходе Рязани — 58-летний горожанин. 27 июня он на своем автомобиле столкнулся с BMW X7, которым управлял 46-летний житель Московской области.

Полиция ведет поиск очевидцев и информации о случившемся. По данным ведомства, инцидент произошел примерно в 18:25. Рязанец после ДТП был госптализирован в больницу, где впоследствии скончался. Следственный отдел располагается на улице Фирсова, д. 12К1, телефон: 8(4912) 44-46-08.

Ранее за помощью в установлении обстоятельств автокатастрофы в соцсетях обращались родные водителя ВАЗ. По состоянию на 1 июля сообщалось, что он находился в реанимации.