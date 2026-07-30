С рязанского предприятия приставы взыскали 15 млн рублей долгов по зарплате

Работники предприятия получили зарплату только после того, как судебные приставы применили меры принудительного взыскания. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В июле 2026 года судебные приставы УФССП России по Рязанской области завершили исполнительное производство в отношении местного предприятия-должника. Сотрудникам компании, которым длительное время не выплачивали заработную плату, перечислены все причитающиеся средства. Общая сумма задолженности составила 15 миллионов рублей.

Взыскание стало возможным благодаря применению мер принудительного исполнения – на имущество организации был наложен арест. Это побудило руководство погасить долг в полном объёме. Все деньги уже поступили на счета работников.

Взыскание зарплатных долгов остается одним из приоритетных социально значимых направлений деятельности рязанского управления ФССП. Всего с начала 2026 года рязанские судебные приставы взыскали уже 24 млн рублей задолженности по зарплатам.