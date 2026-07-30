Уголовное дело главреда «Своей Колокольни» Михаила Комарова передано в суд

Дело будет рассмотрено в Советском районном суде Рязани. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани утверждено обвинительное заключение в отношении журналиста и администратора популярных Telegram-каналов Михаила Комарова. Заместитель прокурора области направил дело в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Журналиста обвиняют по трем статьям УК РФ: вымогательство под угрозой распространения позорящих сведений в крупном размере (п. «г» ч. 2 ст. 163), клевета (ч. 5 ст. 128.1) и легализация денежных средств, полученных преступным путем (п. «б» ч. 3 ст. 174.1).

По версии следствия, в 2024–2025 годах обвиняемый публиковал заведомо ложную информацию, порочащую честь и достоинство двух рязанцев, обвиняя их в преступлениях. Затем он требовал деньги, угрожая продолжить распространение недостоверных сведений.

Как полагает прокуратура, получив часть требуемой суммы, журналист легализовал их через зарегистрированное на него юрлицо.