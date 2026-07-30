Работникам рязанского предприятия по производству хлебобулочных изделий почти год не выплачивали зарплату – возбуждено уголовное дело

Руководитель СУ СКР по Рязанской области Олег Васильев провел личный прием работников предприятия. Фото: СУ СКР по Рязанской области.

Олег Васильев провел личный прием сотрудников местного предприятия по производству хлебобулочных изделий. Поводом для встречи стала жалоба на длительную задержку заработной платы.

В ходе проверки установлено, что директор компании, имея реальную финансовую возможность для погашения долга, более девяти месяцев не выплачивал деньги 20 работникам. Общая сумма задолженности за период с июля 2025 года по апрель 2026 года составила около 1 млн рублей.

По поручению главы ведомства Железнодорожным межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев. В настоящее время следователи изучают финансово-хозяйственные документы предприятия и принимают меры для погашения долга перед сотрудниками.