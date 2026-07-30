«Проработаем вопрос доступа к укрытиям»: после атаки БПЛА на Рязань горожане пожаловались на отсутствие информации о бомбоубежищах

Адрес ближайшего убежища нужно уточнять в управлении по делам ГО и ЧС Рязани. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После массированной атаки беспилотников на Рязань, произошедшей утром 29 июля, горожане выразили обеспокоенность отсутствием данных о местонахождении и работе бомбоубежищ. В своем обращении к губернатору жители сообщили, что были вынуждены искать спасение прямо у подъездов, укрываясь между входными дверями.

Администрация Рязани ответила, что проведет дополнительную работу в этом направлении: «Еще раз проработаем с управляющими компаниями вопрос доступа в укрытия, которые находятся в подвалах жилых домов».

Чиновники подчеркнули, что убежища должны немедленно открываться при получении сигнала «Воздушная тревога».

Для решения проблемных вопросов жителям рекомендовано обращаться в управление по делам ГО и ЧС Рязани по телефону: 44-43-36. Там можно уточнить адрес ближайшего убежища или сообщить о трудностях с доступом к нему.