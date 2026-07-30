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НовостиОбщество30 июля 2026 12:37

Думала, утренняя усталость, оказалось – инсульт. Любительницу сигарет и энергетиков успели спасти за 75 минут

Любительницу сигарет и энергетиков в Рязани спасли от инсульта за 75 минут
Источник:kp.ru
Курящая любительница энергетиков пережила инсульт в Рязани.

Курящая любительница энергетиков пережила инсульт в Рязани.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В рязанской ОКБ спасли пациентку от инсульта за 75 минут, сообщает медучреждение. Как потом призналась медикам женщина, она почувствовала утреннюю слабость, но решила, что это обычная усталость, и пошла в магазин. Однако на выходе из дома поняла, что рука перестала слушаться, все поплыло перед глазами, началась острая боль в голове.

Прохожий вызвал скорую. Бригада врачей диагностировала инсульт и экстренно доставила пациентку в больницу. Врачи выяснили: женщина любит курить и регулярно потребляет энергетики.

С момента инсульта до доставки в ОКБ прошло 75 минут. Ей провели тромболитическую терапию. Препарат растворил тромб, восстановил кровоток и позволил избежать повреждения мозга.

Женщину выписали в удовлетворительном состоянии. Теперь она остается под наблюдением врачей по месту жительства.