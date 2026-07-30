В Рязанской области ввели почетное звание для организаций, поддерживающих традиционные семейные ценности

Ежегодно в Рязанской области звание «Лидер поддержки работников с семейными обязанностями» будут присваивать не более чем 10 работодателям. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области учредили новое поощрение для работодателей – почетное звание «Лидер поддержки работников с семейными обязанностями».

Мера является видом поощрения главы региона. Звание будет присваиваться ежегодно не более чем десяти работодателям, которые реализуют программы помощи семейным сотрудникам. Речь идет о создании благоприятных условий для совмещения профессиональных и семейных обязанностей, повышении мотивации к родительству, укреплении семейных ценностей, а также об увеличении рождаемости и развитии многодетности.

Претендовать на звание могут организации, их филиалы или представительства, а также ИП, зарегистрированные и работающие в области не менее трех лет.

Победителям в торжественной обстановке вручат диплом в рамке со стеклом и букет цветов. Расходы будут предусмотрены в областном бюджете.