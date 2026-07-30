Садовый домик для всех: Рязанка фиктивно прописала 19 мигрантов в доме небольшой площади

56-летняя рязанка прописала у себя 19 граждан Средней Азии. Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

Рязанка фиктивно прописала в своем доме 19 иностранцев, сообщили в УМВД России по Рязанской области. Женщина за деньги ставила на учет граждан Средней Азии и Закавказья, но фактически в дом их не вселяла.

Нарушения полиция обнаружила во время очередной проверки. Они установили, что 56-летняя безработная рязанка систематически подавала в МФЦ на улице Почтовой документы о прибытии иностранцев. В качестве места проживания она указывала свой дом в садовом товариществе в черте Рязани. При этом известно, что площадь жилья не позволяла разместить столько людей.

Всего женщина за деньги фиктивно зарегистрировала 19 граждан - мужчин и женщин в возрасте от 20 до 55 лет. Так она помогала им незаконно легализоваться в России.

Против рязанки возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Самих иностранцев привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания в стране.