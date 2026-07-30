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НовостиОбщество30 июля 2026 10:38

Чувствует себя лучше… Пациенту с множественным раком в Рязани провели уникальную операцию

Пациенту с множественным раком в Рязани провели уникальную операцию
Источник:kp.ru
Пациенту с двумя видами рака сделали операцию в Рязани.

Пациенту с двумя видами рака сделали операцию в Рязани.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В рязанском онкодиспансере впервые провели совместную операцию пациенту с двумя злокачественными опухолями. Хирурги удалили новообразования в мочевом пузыре и поперечно-ободочной кишке, сообщили в региональном минздраве.

Перед операцией пациент прошел химиотерапию, комплексное обследование и подготовку. Консилиум врачей решил провести лапароскопическое вмешательство - через минимальные доступы.

Абдоминальные (специалисты на органах брюшной полости и прилегающих структур) хирурги-онкологи выполнили резекцию толстой кишки. Онкоурологи - радикальную цистпростатэктомию с удалением лимфоузлов.

Сейчас пациент чувствует себя значительно лучше, проходит дальнейшее лечение и остается под наблюдением врачей.