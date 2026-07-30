Сохранила неприкосновенность судьи: В почетную отставку ушла зампредседателя Рязанского облсуда Людмила Яковлева

Людмила Яковлева покинула пост зампреда Рязанского облсуда.

30 июля в почетную отставку ушла заместитель председателя Рязанского областного суда Людмила Яковлева. В судебной системе она проработала более четверти века.

После окончания юридического института в Саратове Людмила Яковлева в 1989 году начала карьеру в прокуратуре Рязанской области - от стажера районной прокуратуры до помощника прокурора области по надзору за гражданскими делами.

В 2001 году Яковлеву назначили судьей областного суда, а с 2015 года она дважды становилась заместителем председателя и возглавляла судебную коллегию по административным делам.

«Высокий профессионализм и принципиальность, преданность делу и служение закону, тактичное и внимательное отношение к судьям, работникам аппарата суда и гражданам снискали Людмиле Алексеевне заслуженный авторитет в судейском сообществе», - отзываются коллеги.

Почетная отставка - особый статус: за судьей сохраняются звание, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу.