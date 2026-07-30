Локи взял след и спас двоих! Овчарка помогла поисковикам найти женщин-грибников в глухих рязанских лесах

Немецкая овчарка нашла женщин по следу, которому было 4 часа. Фото: Поисково-спасательный отряд «Мещера».

В Рязанской области за один день поисковики вывели из леса сразу несколько заблудившихся женщин-грибников. Все происшествия случились 29 июля в окрестностях села Борисково Рязанского округа.

Немецкая овчарка Локи из отряда «Мещера» взяла след, оставленный пропавшими более чем за 4 часа до начала поиска. Собака с хозяином прошла строго по маршруту и обнаружила двух женщин в 2,5 км от их автомобиля. В операции также участвовали кинологи ДКО «Поиск62».

Следующее спасение провел экипаж РООО ПСО «Мещера» совместно с сотрудниками полиции. Правоохранители и спасатели нашли еще одну женщину, потерявшую ориентиры в том же районе.