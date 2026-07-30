Почти 300 млн рублей взыскали газовщики с рязанцев и предприятий через суды

Суды взыскали с рязанцев 76 млн рублей за газ. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года «Газпром межрегионгаз Рязань» взыскал с должников 296,5 млн рублей. Еще 15,7 млн рублей находятся в судах, сообщили в компании.

Юристы подали 120 исков к юридическим лицам на 542,5 млн рублей и 1495 исков к физическим лицам на 25,3 млн рублей. Суды уже вынесли 1099 решений в пользу газоснабжающей организации на общую сумму 87,1 млн рублей.

С предприятий и организаций газовщикам удалось взыскать 220,4 млн рублей, с населения - 76,1 млн рублей. Остальные дела пока рассматриваются в судах.