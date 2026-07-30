«Был против новомодных курсов "за три урока"…» После тяжелой болезни умер художник Эдуард Маркин

Прощание с художником Эдуардом Маркиным пройдет в Рязани 30 июля.

В Рязани прощаются с художником Эдуардом Маркиным. Он ушел из жизни после тяжелой болезни, сообщил бывший депутат гордумы Дмитрий Володин.

Художник попал в больницу в конце мая с сильными болями. Врачи делали все возможное: его прооперировали в БСМП, затем перевели в паллиативное отделение.

Эдуард Маркин мечтал открыть детскую художественную школу на благотворительных началах. Планировал учить рязанских ребят классической живописи.

«Уж очень он был против новомодных мастер-классов по научению за три урока», - пишет Володин.

Друзья и однокурсники по Рязанскому художественному училищу вспоминают его как человека, который много значил для них и научил их понимать живопись.

Похоронят Эдуарда Маркина 30 июля Успенском кладбище.