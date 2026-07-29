Почти вдвое выросло число машин, поврежденных деревьями, в Рязанской области

Рязанская область попала в число лидеров по росту обращений по каско. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Количество обращений по каско из-за падения деревьев, ветвей, элементов зданий, рекламных конструкций и других предметов в Рязанской области на автомобили увеличилось на 90%. Об этом сообщает Внешняя пресс-служба СберСтрахования по итогам первого полугодия 2026 года.

Рязанская область вошла в число регионов-лидеров по темпам роста этого показателя, наряду с Москвой.

В целом по России количество подобных страховых случаев достигло 1,8 тыс. Общий объем страховых выплат по стране вырос на 62% и составил 156 млн рублей. Самые крупные выплаты превысили 2,3 млн рублей.