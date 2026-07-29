Обманутая рязанская пенсионерка четыре года платила фейковые долги умершего сына

Случайная фраза в частном разговоре помогла рязанским полицейским раскрыть многолетнее мошенничество. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Обычный вечер, неофициальная беседа, случайно оброненная фраза – и опытный оперуполномоченный Управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области заподозрил неладное. Речь шла о 68-летней пенсионерке, которая уже несколько лет исправно отдает большую часть своей пенсии «за долги» покойного сына. По требованию некой госорганизации.

Это казалось дикостью: по закону долги наследников не взыскиваются с родителей без судебного решения. Но женщина платила. Регулярно. Молча.

Полицейский зацепился за эту историю. После проверки информации сомнений не осталось: пожилую рязанку методично обирают. У умершего пару лет назад сына не было никаких долгов перед государством. Мужчина хоть и вел неаккуратный образ жизни, но судебных обязательств на нём не было.

Сотрудники УУР приехали к пенсионерке. Из ее рассказа волосы встали дыбом. Четыре года назад в ее жизни появилась «доброжелательница» из Рязанского района – та самая, что вызвалась помочь пережить трудности с «непутевым» наследником. Именно она, узнав от общих знакомых о страхах матери за сыновьи долги, выстроила циничную схему мошенничества. Женщина звонила жертве измененным голосом, представляясь сотрудницей госоргана, и требовала выплат. Пенсионерка несла деньги в банкомат даже после смерти сына – почти 1 млн 300 тыс. рублей за четыре года.

Теперь злоумышленница 1976 года рождения задержана. Следственный отдел МВД «Рязанский» возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ей грозит срок до 10 лет лишения свободы. Карьера «сотрудницы госструктуры» рухнула из-за внимания и неравнодушия полицейского.