Первого замминистра рязанского минздрава Наталью Тимошенко взяли под стражу

Ведомственная проверка началась после инцидента с сотрудником минздрава. Фото: минздрав Рязанской области.

Сотрудника министерства здравоохранения Рязанской области отстранили от работы. Ведомство проводит внутреннюю проверку, а правоохранительные органы ведут следственные действия, сообщила пресс-служба министерства.

В ведомстве заверили, что полностью содействуют следствию и заинтересованы в объективном установлении всех обстоятельств. Чиновники подчеркнули, что в минздраве действует принцип «нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции».

В настоящее время сотрудника отстранили от должности, проводится внутренняя проверка, чтобы выявить возможные системные недочеты и исключить повторение подобных ситуаций.

По предварительным данным, речь идет о первом заместителе министра здравоохранения Рязанской области Наталье Тимошенко. В картотеке Советского районного суда имеется информация, что полная тезка чиновницы взята под стражу 9 июля во время закрытого судебного заседания. Защита обжаловала самую строгую меру пресечения.

В министерстве Тимошенко вела вопросы бюджетного планирования и финансового обеспечения, отвечала за отделы бухгалтерского учета, финансового контроля, планово-экономический отдел и др.