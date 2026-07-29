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НовостиОбщество29 июля 2026 10:56

В Рязанской области разрешили пересматривать дорожные контракты из-за роста НДС

По соглашению сторон разрешено менять цены контрактов в рамках роста НДС, объем и виды работ – без изменения стоимости
Источник:kp.ru
Изменение цены возможно только в пределах увеличения ставки НДС и в отношении работ, принятых после 1 января 2026 года. Фото: Правительство Рязанской области.

Изменение цены возможно только в пределах увеличения ставки НДС и в отношении работ, принятых после 1 января 2026 года. Фото: Правительство Рязанской области.

В Рязанской области урегулировали порядок корректировки соглашений по ремонту и содержанию дорог регионального и межмуниципального значения. Документ касается контрактов, заключенных до 1 января 2026 года.

Причиной послужило увеличение ставки налога на добавленную стоимость. Если повышение НДС не было учтено в условиях договора, стороны теперь вправе по соглашению изменить цену контракта на размер налоговой разницы по работам.

Дополнительно допускается корректировка объемов и видов работ без увеличения общей стоимости.