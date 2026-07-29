В Рязанской области разрешили пересматривать дорожные контракты из-за роста НДС

Изменение цены возможно только в пределах увеличения ставки НДС и в отношении работ, принятых после 1 января 2026 года. Фото: Правительство Рязанской области.

В Рязанской области урегулировали порядок корректировки соглашений по ремонту и содержанию дорог регионального и межмуниципального значения. Документ касается контрактов, заключенных до 1 января 2026 года.

Причиной послужило увеличение ставки налога на добавленную стоимость. Если повышение НДС не было учтено в условиях договора, стороны теперь вправе по соглашению изменить цену контракта на размер налоговой разницы по работам.

Дополнительно допускается корректировка объемов и видов работ без увеличения общей стоимости.