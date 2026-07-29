В Рязани суд вынес приговор семейной паре, обеспечивавшей работу сим-боксов.

В Рязани суд вынес обвинительный приговор семейной паре, обеспечивавшей работу сим-боксов. Как сообщили в прокуратуре Рязанской области, эти устройства преступники использовали для телефонного мошенничества.

Осенью 2025 года подсудимые за денежное вознаграждение арендовали квартиры, где разместили приборную сеть из сим-боксов – электронных коробок с ячейками для сим-карт, которые контролируют их работу и отправляют сигнал с той или иной карты на определенный мобильный телефон. Данная система использовалась для телефонных мошенничеств. Действия преступников контролировались инструкциями, полученными от их сообщников. Личности последних пока установить не удалось.

Обвинительный приговор вынесли по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. Мужчине назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, преступник должен будет заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Женщину приговорили к двум годам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей.