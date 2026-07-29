Несколько десятков улиц Рязани останутся без воды в ночь на 30 июля: адреса, номера домов

Рязанцев предупредили о масштабном отключении воды в ночь на 30 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 30 июля 2026 года в Рязани произойдет масштабное отключение холодной воды. Об ограничениях сообщает муниципальный «Водоканал».

По данным МП, воду отключат 29 июля в 22:00, а вернуть водоснабжение водоканальщики планируют 30 июля в 06:00.

Воды всю ночь не будет по следующим адресам в Рязани

- 1-й Осенний переулок;

- 2-й Осенний переулок;

- Октябрьский городок, дома с №8 по №48 (четная сторона) и с №9 по №53 (нечетная сторона);

- Первомайский проспект, 74б (котельные);

- Первомайский проспект, дома с №54 по №78/93 (четная сторона) и с №29/2 по №63 (нечетная сторона);

- переулок 1905 года, дом №1а;

- переулок 9-й Линии, дом №1 и с №2 по №18 (четная сторона);

- переулок Осипенко, дома с №4 по №26 (четная сторона) и с №3 по №21 (нечетная сторона);

- площадь Димитрова, 4 (гостиница «Ловеч»);

- площадь Димитрова, дома №3к.1, №3к.2, №3;

- Пожарный переулок, 1 (котельные);

- Троллейбусный переулок, 6а (котельные);

- улица 10-я Линия, дома с №2 по №50 (четная сторона) и с №3 по №39 (нечетная сторона);

- улица 11-я Линия, дома с №4 по №52 (четная сторона) и с №3 по №49 (нечетная сторона);

- улица 12-я Линия, дома с №2 по №68 (четная сторона) и с №1 по №57 (нечетная сторона);

- улица 14-я Линия, дома с №2 по №64 (четная сторона) и с №1 по №47 (нечетная сторона);

- улица 1-я Железнодорожная, 60 (котельные);

- улица 1-я Железнодорожная, дома с №12 по №60а (четная сторона);

- улица 1-я Линия, 4а (котельные);

- улица 1-я Линия, дома с №2 по №30 (четная сторона) и с №1 по №17 (нечетная сторона);

- улица 2-я Железнодорожная, дома с №30 по №38 (четная сторона) и с №1 по №43 (нечетная сторона);

- улица 2-я Линия, дома с №10 по №50/36 (четная сторона) и с №1 по №29 (нечетная сторона);

- улица 3-я Линия, дома с №2 по №20 (четная сторона) и с №9 по №25 (нечетная сторона);

- улица 5-я Линия, дома с №28 по №70/25 (четная сторона) и с №43 по №75/1 (нечетная сторона);

- улица 6-я Линия, дома с №4 по №56 (четная сторона) и с №15 по №49/7 (нечетная сторона);

- улица 7-я Линия, дома с №10 по №44/13 (четная сторона) и с №5 по №35/15 (нечетная сторона);

- улица 8-я Линия, дома с №2 по №68 (четная сторона) и с №3 по №57 (нечетная сторона);

- улица 9-я Линия, данные по домам отсутствуют;

- улица Вокзальная, №№7а, 99а (котельные);

- улица Вокзальная, дома с №14 по №42 (четная сторона) и с №5 по №105 (нечетная сторона);

- улица Высоковольтная, 47 (Дом ребенка);

- улица Высоковольтная, 6 (АО «Глобус»);

- улица Высоковольтная, №№33а, 14а, 16а, 37а, 7а (котельные, медгородок);

- улица Высоковольтная, дома с №14 по №20 (четная сторона) и с №5 по №49 (нечетная сторона);

- улица Гагарина, 83б (котельные);

- улица Гагарина, дома с №4 по №74/76 (четная сторона) и с №3 по №73 (нечетная сторона);

- улица Гоголя, дома с №50 по №58 (четная сторона);

- улица Дзержинского, №№24а, 59б, 62а (котельные);

- улица Дзержинского, дома с №4 по №74/76 (четная сторона) и с №3 по №73 (нечетная сторона);

- улица Ленинского Комсомола, №№3в, 19б, 30д, 85в, 134/56 (котельные);

- улица Ленинского Комсомола, дома с №4 по №146 (четная сторона) и с №1 по №141/33 (нечетная сторона);

- улица МОГЭС, 28 стр.1 (котельные);

- Октябрьский городок, 7а (котельные);

- улица Осипенко, дома с №2 по №92 (четная сторона) и с №1 по №85 (нечетная сторона);

- улица Островского, 24б, 31а (котельные);

- улица Островского, 51а (УФСИН по Рязанской области);

- улица Островского, дома с №14 по №128 (четная сторона) и с №23/2 по №105а (нечетная сторона);

- улица Профессора Никулина, дома с №2 по №50 (четная сторона) и с №3 по №39 (нечетная сторона);

- улица Пушкина, дома с №14 по №56 (четная сторона) и с №13 по №51/41 (нечетная сторона);

- улица С. Середы, 38 (котельные);

- улица С. Середы, дома №28/29 и с №11 по №37 (нечетная сторона);

- улица Строителей, дома с №1 по №37 (нечетная сторона);

- улица Стройкова, 79/51 (роддом №2);

- улица Стройкова, 85 (БСМП);

- улица Стройкова, 96 (ОККД);

- улица Татарская, 15а (котельные);

- улица Татарская, дома с №4 по №68 (четная сторона) и с №7 по №93 (нечетная сторона);

- улица Типанова, 16а (котельные);

- улица Типанова, дома с №16 по №22 (четная сторона) и с №13 по №21 (нечетная сторона);

- улица Чернобаевская, дома с №1 по №17 (четная сторона) и дома №№4, 26;

- улица Чкалова, 1б (котельные);

- улица Чкалова, дома с №4 по №62 (четная сторона) и с №1 по №13 (нечетная сторона);

- улица Шевченко, 93а (котельные);

- улица Стройкова, дома с №18 по №114 (четная сторона) и с №1/64 по №71 (нечетная сторона);

- 1-й Мопровский тупик, дома №№2, 3, 4, 5;

- 2-й Вокзальный проезд, дома №№1, 2, 3, 5, 6, 7, 9;

- Коммунистический переулок, дома №№3, 6, 8, 9, 10;

- 1-й Вокзальный проезд, дома №№6, 8, 10, 12;

- Комсомольский переулок, дома №№1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15;

- Троллейбусный переулок, дома №№3, 4, 6, 19, 21;

- улица 4-я Линия, дома с №2/1 по №60 (четная сторона) и с №1 по №73 (нечетная сторона);

- улица Весенняя, дома с №2 по №30/48 (четная сторона) и с №1/28 по №55 (нечетная сторона);

- 3-й переулок МОГЭС, дома №№1, 3;

- Дорожный переулок, дома №№1/3, 3;

- площадь Димитрова, дома №№3, 10;

- Транспортный переулок, дома №№4, 12;

- Кооперативный переулок, дома №№13, 15, 17;

- 3-й Мопровский переулок, дома №№2, 4 корп.1, 10, 12, 13, 15, 24, 28;

- Прудный проезд, дома №№1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 18;

- 2-й Мопровский переулок, дома №№10, 12, 13, 15, 24, 28;

- улица МОГЭС, дома №№5, 13, 14, 16, 28, 30;

- Цветной бульвар, дома №№1, 5, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34а;

- улица Шевченко, дома с №10/23 по №82 (четная сторона) и с №11 по №95 (нечетная сторона).