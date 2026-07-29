Водителю BMW, устроившему смертельное ДТП под Рязанью, грозит до 5 лет колонии

Обвинительное заключение утверждено, суд рассмотрит дело о ДТП с погибшей на федеральной трассе Р-132. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанский районный суд направлено уголовное дело о смертельном ДТП на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо». Прокуратура Рязанского района утвердила обвинительное заключение в отношении 26-летнего водителя BMW 520i.

По версии следствия, в январе этого года обвиняемый двигался в сторону Рязани. На территории Рязанского муниципального округа он не выбрал безопасную скорость и врезался в попутный Opel Mokka, за рулем которого находилась 48-летняя местная жительница. От сильного удара ее автомобиль выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение еще с одной машиной. Женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте аварии.

Мужчине предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека. Максимальное наказание по статье предусматривает до 5 лет лишения свободы. Материалы дела переданы для рассмотрения по существу.