Украинские спецслужбы вовлекали молодых людей в террористическую деятельность: задержаны пользователи чат-бота «Дайвинчик» в Рязанской области

Сотрудники спецслужб Украины в образе девушек вовлекали, в том числе несовершеннолетних, в диверсионно-террористическую деятельность. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ФСБ России сообщила о фактах использования украинскими спецслужбами чат-бота знакомств «Дайвинчик/Leo» (внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора) в Telegram для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность.

Всего задержано 46 человек в возрасте 12–22 лет – пользователей сервиса, в том числе в Рязанской области. Вербовщики под видом девушек вступали в переписку, получали геолокацию предполагаемых свиданий (обычно у ТЦ или соцобъектов), оплачивали билеты и подарки фишинговыми ссылками. Затем с жертвами связывались лжесотрудники правоохранительных органов и сообщали, что переведенные деньги поступили на счета ВСУ, а координаты использованы для ракетных ударов.

Под угрозой уголовной ответственности запуганных подростков и молодых людей склоняли к вооруженным нападениям на полицейских, поджогам объектов транспорта, энергетики и связи, а также к работе курьерами криптообменников.

Возбуждены дела по статьям о теракте, диверсии, хулиганстве и посягательстве на жизнь. Обвиняемым грозят длительные сроки.

Главе Telegram Павлу Дурову заочно предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, он объявлен в международный розыск.