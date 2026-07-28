Штраф за молчание: производителя канцелярии в Рязанской области наказали за коррупцию

В Шиловском районе оштрафовали организацию за коррупционное нарушение.

Коммерческую фирму в Шиловском районе оштрафовали на 50 тыс. рублей за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщает прокуратура Рязанской области. Ее руководителю тоже придется заплатить - 20 тыс. рублей.

По данным ведомства, компания, которая производит канцелярские товары, приняла на работу бывшего муниципального служащего. По закону о противодействии коррупции, она обязана была уведомить администрацию района о трудоустройстве экс-чиновника. Но не сделала этого в установленный срок.

Во время очередной проверки прокуратура вскрыла нарушение и возбудила два административных дела - против организации и против ответственного должностного лица. Обоих признали виновными в незаконном привлечении к труду бывшего госслужащего.