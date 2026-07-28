Устроил смертельное ДТП и пытался свалить вину на погибшего друга. Рязанец несколько месяцев угрожал выжившему

Вину за смертельное ДТП рязанец пытался переложить на погибшего пассажира.

Дело 24-летнего жителя Сараевского района передали в суд. Мужчину обвиняют в смертельной аварии, повторной пьяной езде и давлении на свидетеля, сообщила прокуратура Рязанской области. Ему грозит до 12 лет колонии.

По данным ведомства, в мае 2025 года обвиняемый сел пьяным за руль «Лады Гранты». Вместе с двумя приятелями он ехал из Москвы в сторону Челябинска. На трассе он не справился с управлением – и машина перевернулась.

В результате ДТП один из пассажиров погиб.

После аварии мужчина начал угрожать выжившему другу, в том числе с приминением силы. Так он пытался заставить его дать ложные показания - сказать, что за рулем сидел погибший. Давление продолжалось несколько месяцев.

А в октябре 2025 года мужчина снова сел пьяным за руль. На этот раз его задержали в селе Кривское Сараевского района.

Уголовное дело прокуроры передали в Рязанский районный суд.