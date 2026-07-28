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НовостиОбщество28 июля 2026 13:17

Избитого и брошенного умирать рязанца спасла бригада скорой помощи

На теле мужчины были ссадины, следы ударов и кровь
Источник:kp.ru
Благодаря оперативной работе медиков мужчине своевременно оказали необходимую помощь. Фото: Минздрав Рязанской области

Благодаря оперативной работе медиков мужчине своевременно оказали необходимую помощь. Фото: Минздрав Рязанской области

Утром в субботу рязанцы заметили на улице мужчину без сознания и вызвали скорую помощь, сообщает региональный минздрав.

Прибывшие на место фельдшер Юлия Кулакова, медбрат Дмитрий Евик и водитель Виталий Пчелкин обнаружили 43-летнего рязанца, лежащего на тротуаре в коме. Он был сильно избит: на теле пострадавшего были многочисленные ссадины, следы ударов и кровь.

Медики оперативно оценили состояние пациента, проверили реакции, давление и пульс и немедленно начали транспортировку в больницу.

Бригада скорой заранее предупредила коллег о тяжелом пациенте, поэтому в операционной его уже ждали врачи.

«От всей души признательна бригаде №41. Скорая сработала блестяще. Сотрудники действовали оперативно, четко, профессионально. Именно так мне сказал врач стационара, где сейчас находится мой родственник. И я не устаю благодарить бригаду. Спасибо, скорая», – поблагодарила сотрудников скорой родственница пострадавшего Анна.