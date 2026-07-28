Harley-Davidson и BMW: Опубликованы доходы и имущество губернатора Рязанской области Павла Малкова

Доходы губернатора Рязанской области Павла Малкова составили более 6,8 млн рублей.

Доходы губернатора Рязанской области Павла Малкова составили более 6,8 млн рублей. В эту сумму вошли зарплата в региональном правительстве, а также проценты от доходов в двух банках. Информацию опубликовала ЦИК России в сведениях о доходах и имуществе кандидатов, зарегистрированных для участия в выборах в Госдуму РФ.

В Москве глава региона имеет квартиру, площадью 136,7 кв. метров и там же машино-место площадью 14,2 кв. метров. В наличии у губернатора мотоцикл Harley-Davidson Fat Boy Gray Ghost, 2025 года (лимитированная модель) и мотоцикл BMW RT1300RT, 2025 года выпуска.

В федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы РФ девятого созыва от Рязанской области вошли секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Павел Малков и победитель предварительного голосования Андрей Макаров.