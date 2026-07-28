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НовостиОбщество28 июля 2026 11:28

Harley-Davidson и BMW: Опубликованы доходы и имущество губернатора Рязанской области Павла Малкова

Опубликованы доходы и имущество губернатора Рязанской области Павла Малкова
Источник:kp.ru
Доходы губернатора Рязанской области Павла Малкова составили более 6,8 млн рублей.

Доходы губернатора Рязанской области Павла Малкова составили более 6,8 млн рублей.

Доходы губернатора Рязанской области Павла Малкова составили более 6,8 млн рублей. В эту сумму вошли зарплата в региональном правительстве, а также проценты от доходов в двух банках. Информацию опубликовала ЦИК России в сведениях о доходах и имуществе кандидатов, зарегистрированных для участия в выборах в Госдуму РФ.

В Москве глава региона имеет квартиру, площадью 136,7 кв. метров и там же машино-место площадью 14,2 кв. метров. В наличии у губернатора мотоцикл Harley-Davidson Fat Boy Gray Ghost, 2025 года (лимитированная модель) и мотоцикл BMW RT1300RT, 2025 года выпуска.

В федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы РФ девятого созыва от Рязанской области вошли секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Павел Малков и победитель предварительного голосования Андрей Макаров.