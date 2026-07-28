Авиалесоохрана предупредила об огненном августе: Рязанская область попала в зону повышенных рисков лесных пожаров

Из-за аномальной жары и острого дефицита осадков в августе высокая пожароопасность прогнозируется в западной и центральной частях области.

Ряд округов Рязанской области оказался в зоне повышенного риска возникновения природных пожаров. Федеральная Авиалесоохрана опубликовала прогноз чрезвычайных ситуаций на август 2026 года.

Из-за аномальной жары и острого дефицита осадков превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности прогнозируется в западной и центральной частях региона. В зону особого внимания попадают сразу девять округов: Михайловский, Скопинский, Милославский, Рязанский, Рыбновский, Захаровский, Старожиловский, Кораблинский и Пронский.

Прогноз рисков повышенного возникновения пожаров в лесах на август 2026 года. Источник: ФБУ «Авиалесоохрана».

Всего в августе сложная обстановка ожидается в 44 регионах России. Ключевым фактором остается человеческая сознательность при соблюдении правил пожарной безопасности.