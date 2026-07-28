Четыре человека пострадали в ДТП с Hyundai и Kia в Рязанской области

В Рязанской области столкнулись Hyundai и Kia. Фото: УМВД России по Рязанской области

Авария с четырьмя пострадавшими произошла 27 июля около 11:00 в Спасском районе, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

По предварительной информации, на 63-м километре автодороги «Спасск-Рязанский-Ижевское-Лакаш» 62-летний москвич, управляя Hyundai, столкнулся с Kia. За рулем второго автомобиля был 40-летний житель Волгоградской области.

В результате происшествия пострадали оба водителя, 38-летняя пассажирка Hyundai и 30-летний пассажир Kia.

Всех пострадавших доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.