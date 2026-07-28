Топ вакансий с зарплатой от 200 и 300 тысяч рублей представили рязанцам

Малярам в Рязани готовы платить от 231 тыс. рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области за май и июнь работодатели открыли или обновили более 2,7 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей, сообщает hh. Четверть из них - с вахтовым графиком, остальные - для работы в регионе.

Самые высокие зарплаты предлагают в рабочих профессиях (31%), строительстве (27%), производстве (25%), транспорте и логистике (17%), а также в продажах (13%). Чаще всего такие доходы обещают водителям (19%), сварщикам (16%), машинистам (15%), разнорабочим (11%), менеджерам на производстве (11%) и продажникам (28%).

Для рязанцев представили топ-5 вакансий с зарплатой от 200 и 300 тысяч рублей:

- сварщик НАКС - от 300 тыс. рублей;

- механик по карьерной и строительной технике - от 280 тыс. рублей;

- водитель с категорией Е - от 200 тыс. рублей;

- сварщик на полуавтомат - от 200 тыс. рублей;

- маляр - от 231 тыс. рублей.

Только две из указанных вакансий – водитель и маляр – предусматривают работу на территории Рязани, остальные – в других регионах.