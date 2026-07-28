Панели и ПВХ-окна нарушают облик рязанского исторического поселения: суд обязывает арендатора магазина демонтировать незаконные изменения

Изменение облика здания магазина в селе Ижевское признали незаконным. Фото: Инспекция по охране ОКН Рязанской области.

Арбитражный суд оставил в силе решение первой инстанции, признав незаконным изменение облика здания в селе Ижевское Спасского округа. Иск подала Инспекция по охране объектов культурного наследия.

Населенный пункт имеет статус исторического поселения, что налагает особые требования на внешнюю отделку строений. Арендатор планировал открыть сетевой магазин, смонтировал на фасаде композитные панели и установил ПВХ-окна. Работы были согласованы с правообладателем, однако разрешения от органов охраны получено не было.

Суд отметил, что даже при отсутствии у здания официального статуса памятника архитектуры, собственник обязан соблюдать градостроительные регламенты исторической территории. Ремонт признан незаконным, а на владельца возложена обязанность демонтировать спорные материалы и привести внешний вид объекта в первоначальное состояние. Решение вступило в законную силу.