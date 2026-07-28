Головокружения, головные боли, «мушки» в глазах: рязанские врачи избавили ребенка от опасных симптомов аномалии Киммерли

Консервативное лечение помогло ребенку с редкой патологией позвоночника. Фото: ОКБ им. Н. А. Семашко.

В детском неврологическом отделении ОКБ имени Семашко случилась маленькая победа. 12-летний мальчик, долгое время страдавший от мучительных головокружений и внезапного потемнения в глазах, наконец получил правильный диагноз и эффективное лечение.

Оказалось, что у юного пациента – неполная аномалия Киммерли, врожденная особенность первого шейного позвонка. Из-за лишней костной дужки позвоночная артерия сдавливалась, нарушая кровоснабжение мозга. Именно поэтому у ребенка возникали неприятные симптомы при резких движениях.

Но самое главное – обошлось без операции. Врачи подобрали мальчику щадящую консервативную терапию: лекарства и физиопроцедуры. И результат не заставил себя ждать. Уже в стационаре головокружения стали редкими гостями, а головные боли почти утихли.

Специалисты отметили, что аномалия Киммерли встречается примерно у каждого шестого человека, и многие даже не догадываются о ее существовании.

«Если ребенка регулярно беспокоят головокружения, потемнение в глазах, шаткость походки или шум в ушах, не стоит списывать эти симптомы на усталость или возраст», – предупреждают врачи. Своевременный визит к неврологу и правильно подобранное лечение могут творить чудеса, возвращая детям здоровье и беззаботное детство.