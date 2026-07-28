У работающих рязанцев с 1 августа вырастут пенсии

Пенсии работающих рязанцев пересчитают без заявлений с 1 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа в Рязанской области проведут беззаявительный перерасчет пенсий работающих пенсионеров, сообщает региональное отделение СФР. Прибавку получат свыше 285 тысяч жителей региона - те, за кого работодатели в 2025 году платили страховые взносы.

Перерасчет затронет работающих получателей пенсий по старости и инвалидности. Также увеличат пенсию по потере кормильца, если на счет умершего поступили деньги, не учтенные при назначении выплаты.

Кроме того, с 1 августа проактивно повысят размер накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. В Рязанской области это коснется более тысячи человек.

«Повышение произойдет автоматически, никуда обращаться не нужно. В августе пенсионеры получат увеличенную пенсию по обычному графику», - пояснила замруководителя отделения Ирина Шитова.

В отличие от ежегодной индексации с фиксированным коэффициентом, августовский перерасчет зависит от зарплаты за предыдущий год: чем выше зарплата, тем больше прибавка. Узнать точную сумму можно через выписку из лицевого счета на Госуслугах.