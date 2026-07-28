Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июля 2026 6:28

При атаке БПЛА на Рязанскую область поврежден многоквартирный дом, есть раненый

Повреждения от падения обломков беспилотников зафиксированы в трех округах области
Источник:kp.ru
После падения обломков БПЛА пострадали многоквартирный дом, ЛЭП, водонапорная башня и вышка сотовой связи.

После падения обломков БПЛА пострадали многоквартирный дом, ЛЭП, водонапорная башня и вышка сотовой связи.

Минувшей ночью российские средства ПВО отразили массированную атаку 356 украинских БПЛА. В Рязанской области сбиты четыре дрона.

Губернатор региона сообщил, что в результате атаки беспилотников есть повреждения. В Сасовском округе осколки повредили опору ЛЭП и попали в многоквартирный дом - частично повреждены несколько квартир. Один местный житель пострадал, ему оперативно оказана медицинская помощь.

В Касимовском округе зафиксированы повреждения водонапорной башни и линии электропередачи. В Клепиковском округе пострадала вышка сотовой связи.

На месте работают оперативные и аварийные службы, ведется ликвидация последствий.